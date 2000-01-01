Сирия грозит Израилю "ужасными последствиями"

Сирия направила в Организацию Объединенных Наций письмо, осудив удар, который Армия обороны Израиля нанесла по позициям сирийской армии, обвинив Еврейское государство в сговоре с местными "террористическими группировками".
"Израиль попросил террористов запустить снаряды по своей территории для оправдания собственного нападения", - говорится в адресованном генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН письме МИДа Сирии.
"Недавнее нападение Израиля в окраине Кунейтры – новая глава в сговоре израильской оккупации и вооруженных террористических группировок и еще одна попытка поддержать эти организации", - добавили сирийцы.
Дамаск предупредил об "ужасных последствиях этих неоднократных проявлений агрессии, которые нельзя рассматривать иначе, кроме как поддержку терроризма и террористических группировок", а также выразил свое "полное удивление в связи с тем, что Совет Безопасности не смог предотвратить эти атаки Израиля и осудить их".