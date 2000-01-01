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Сирия обвиняет Израиль в `сговоре с террористами` | Фото: Israeli Air Force/Flickr21.10 19:11   MIGnews.com

Сирия грозит Израилю "ужасными последствиями"

Сирия направила в Организацию Объединенных Наций письмо, осудив удар, который Армия обороны Израиля нанесла по позициям сирийской армии, обвинив Еврейское государство в сговоре с местными "террористическими группировками".

"Израиль попросил террористов запустить снаряды по своей территории для оправдания собственного нападения", - говорится в адресованном генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН письме МИДа Сирии.

"Недавнее нападение Израиля в окраине Кунейтры – новая глава в сговоре израильской оккупации и вооруженных террористических группировок и еще одна попытка поддержать эти организации", - добавили сирийцы.

Дамаск предупредил об "ужасных последствиях этих неоднократных проявлений агрессии, которые нельзя рассматривать иначе, кроме как поддержку терроризма и террористических группировок", а также выразил свое "полное удивление в связи с тем, что Совет Безопасности не смог предотвратить эти атаки Израиля и осудить их".

Как уже сообщалось, в субботу в ответ на два разорвавшихся на Голанах снаряда ЦАХАЛ нанес удар по артиллерийским установкам в провинции Кунейтра.

"ЦАХАЛ не потерпит попыток нарушения суверенитета и безопасности граждан, и возлагает ответственность за все происходящее на сирийской территории на режим Асада", - заявили военные.
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