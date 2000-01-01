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Палестинцы недовольны визитом вице-президента США | Фото:22.01 12:41   MIGnews.com

Палестинцы недовольны визитом вице-президента США

В Палестине проходят акции протеста против визита вице-президента США Майка Пенса на Ближний Восток.

Об этом в понедельник, 22 января сообщает The Times of Israel.

Очередная акция прошла в городе Бейтуллахим (Вифлеем) на юге Восточного берега реки Иордан, где десятки человек с флагами Палестины провели акцию с осуждением визита Пенса.

По данным издания, акция протеста прошла возле храма Рождества Христова.

Демонстранты сожгли флаг США, осудив политику Вашингтона на Ближнем Востоке, передает издание.

Участники акции держали в руках плакат "Вифлеем рад посланникам мира, а не посланникам войны". Протестующие скандировали: "Пенс, ты оскверняешь нашу землю! Пенс, возвращайся домой!".

Напомним, турне вице-президента США по Ближнему Востоку началось с визита в Египет. Пенс накануне посетил Иорданию и далее прибыл в Израиль, где пробудет два дня.

В программу визита Пенса входит выступление в Кнессете и переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Отметим, после признания США Иерусалима израильской столицей Палестина больше не считает Вашингтон посредником в урегулировании конфликта с Израилем.

В Рамалле убеждены, что восточная часть Иерусалима принадлежит палестинцам и должна стать столицей их государства, когда таковое будет создано.
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