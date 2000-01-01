22.01 20:22 MIGnews.com

ЕС обещает Аббасу признать государство "Палестину"

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Европейский союз пообещал свою поддержку председателю ПА Махмуду Аббасу в признании палестинского государства с Иерусалимом в качестве его столицы.Об этом заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини во время встречи с Абу Мазеном в Брюсселе. В понедельник, 22 января, Могерини заверила Аббаса, что Евросоюз, куда входит 28 стран-членов, помогут добиться признания палестинской государственности.Поездка Аббаса в Брюссель совпала с визитом вице-президента США Майка Пенса в Израиль, отмечает Аруц Шева.Ранее глава иностранных дел ПА Рияд аль - Малики заявил, что "правила игры, были коренным образом изменены, после того как Трамп признал Иерусалим столицей Израиля"."Поскольку Трамп изменил правила игры, мы ожидаем, что министры иностранных дел стран ЕС сообща признают государство Палестину в качестве ответного шага на то, что сделал Трамп", - заявил Аль-Малики в интервью AFP.