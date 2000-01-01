22.01 06:57 MIGnews.com

Трамп предложил Израилю 10% Иудеи и Самарии

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Глава палестинской делегации на мирных переговорах Саеб Эрекат подготовил на прошлой неделе доклад для центрального комитета ООП о “сделке столетия”, предлагаемой президентом США Дональдом Трампом для разрешения палестино-израильского конфликта.Согласно докладу, проект соглашения между Израилем и палестинцами, подготовленный командой Трампа предполагает аннексию Израилем 10% территории Иудеи и Самарии и создание палестинской столицы в “пригородах Иерусалима”.Создаваемое палестинское государство будет демилитаризовано, и израильское военное присутствие сохранится вдоль реки Иордан и в ключевых стратегических точках Иудеи и Самарии - ради сохранения безопасности граждан Израиля.В дополнение к этому, часть международного аэропорта Бен-Гурион и часть порта Хайфы будут переданы в палестинское пользование. Также будут соединены территории на Западном Берегу с Газой.Высокопоставленный представитель Белого Дома опроверг информацию , содержащуюся в докладе Эреката: “Очень жаль, что стороны пытаются создать предрассудки против нашего еще незавершенного плана, который палестинцы еще не видели. Этот план - ложный, и палестинцы не должны строить свою реакцию на нем. Тем временем, мы продолжим нашу трудную работу над планом, который будет выгоден для обеих сторон”.