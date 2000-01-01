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Либерман: мы не примем ни одного палестинского беженца 22.06 15:25   MIGnews.com

Либерман: мы не примем ни одного палестинского беженца

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман выступил на Конференции Герцлии. Он прокомментировал возобновление “политического процесса” с палестинцами.

Либерман сказал: “Мы не согласимся идеей возвращения хотя бы одного палестинского беженца в пределы границ 1967 года. Не будет еще одного израильского премьера, который предложит палестинцам больше, чем предлагал Эхуд Ольмерт”.

Либерман также указал на то, что окончание конфликта с палестинцами не будет означать конца проблем региона: “Не должно быть никаких иллюзий разрешение палестинского конфликта не решит проблемы - оно их усугубит”.

Либерман сказал: “До соглашения с палестинцами мы должны достигнуть соглашения с умеренными суннитскими государствами”.

Относительно отношения к израильским арабам Либерман сказал: “Единственная страна, которую арабы не стремятся покинуть - это Израиль. Почему? - Потому что им здесь хорошо. Но когда Айман Уда отказывается прийти на похороны президента Переса - это демонстрация. Откуда этот разрыв между депутатами и той общиной, которую они представляют? Я виню в этом нас, я виню в этом Израиль. Если кто-то найдет себе в силы сказать: даже если появится палестинское государство - мы остаемся здесь, я думаю, его поддержит 65% арабов в Израиле”.

Либерман добавил: У нас нет намерений инициировать военный конфликт - ни летом, ни осенью, ни на севере, ни на юге”.
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