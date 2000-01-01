22.06 18:10 MIGnews.com

Египетская солярка доставлена в Газу по запросу Израиля

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Израильская газета Маарив утверждает, что инициатором “гуманитарной акции” Египта по поставке срочного груза солярки для ТЭЦ в Газе был Израиль.Целью интриги было позволить Махмуду Аббасу “сохранить лицо” и одновременно не допустить эскалации в Газе.Египет вчера пригнал в Газу 11 цистерн с соляркой и должен пригнать еще 11. В общей сложности, для ТЭЦ будет поставлено 1,1 миллиона литров солярки. Это, хотя бы временно, предотвратить усугубление энергетического кризиса. Электричество будет поставляться жителям Газы на протяжении шести часов с 12-часовым перерывом. Пока неясно, как долго удастся сохранить подачу электричества на таком уровне.