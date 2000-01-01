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Беннет: `Хизбалла` – это Ливан, Ливан – это `Хизбалла` 22.06 14:28   MIGnews.com

Беннет: "Хизбалла" – это Ливан, Ливан – это "Хизбалла"

Крупнейшей опасностью Израиля "на практическом уровне" является ливанская террористическая группировка "Хизбалла", единственным способом бороться с которой является неразделение организации с Ливаном, считает глава министерств образования и по делам диаспоры и лидер "Еврейского дома" Нафтали Беннет.

"Наибольшая угроза на практическом уровне - это "Хизбалла". В 90-х годах из относительно небольшой группировки они превратились в монстра. Наше присутствие в Ливане имело свою цену, но это держало их под контролем", - заявил он на 17-й ежегодной Герцлийской конференции 22 июня.

"Сегодня мы говорим о 130 000 ракет и снарядов, нацеленных на города Израиля. Нам необходимо принять уравнение, выдвигаемое мною вот уже несколько лет, а теперь принимаемое и широко принимаемое членами Кабмина, согласно которому "Хизбалла" – это Ливан, а Ливан – это "Хизбалла", - добавил министр.

Главным просчетом Второй Ливанской войны Беннет назвал решение военного командования разделять Ливан и "Хизбаллу", чего делать, на его взгляд, категорически не стоило.

"Как только все понимают, что "Хизбалла" является неотъемлемой частью Ливана и ливанского правительства, тогда мы можем предотвратить следующую войну, а если она все же разразится, то кардинально снизить потери", - заверил он.


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