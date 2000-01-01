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YouTube 22.06 18:23   MIGnews.com

Иран: "Мы будет свидетелями падения Израиля"

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи раскритиковал Израиль накануне инициированного Ираном дня Аль-Кудс, который протестует против существования Израиля.

"Нет сомнений в том, что мы станем свидетелями падения сионистского образования [Израиля]", - написал он на своем аккаунте в Twitter в четверг, 22 июня.

Выступая на собрании исследователей и ученых в Тегеране в среду, 21 июня, жесткий иранский лидер заявил, что защита палестинцев равносильна "защите правды".

"Сегодня борьба против сионистского режима [Израиля] ведет борьбу с гегемонистской, высокомерной системой", - подчеркнул Хаменеи.

Иран и антиизраильские сторонники во всем мире отметят день Аль-Кудс в пятницу, 23 июня.
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