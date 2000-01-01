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flickr 23.06 07:18   MIGnews.com

Аббас: Выплаты заключенным - "социальная ответственность"

Председатель Палестинской автономии (ПА) Махмуд Аббас отстаивал выплаты палестинским заключенным и осужденным террористам, назвав их "социальной ответственностью", и сказал, что Израиль использует этот вопрос в качестве предлога, чтобы избежать мирных переговоров.

Аббас сделал данное заявление в речи, которая была прочитана советником по международным делам Аббаса, Набилом Шаатом, на конференции в Герцлие, ежегодном региональном совещании по вопросам безопасности.

"Когда у международного сообщества есть возможность продвинуться по вопросу об окончательном соглашении о статусе между Израилем и Палестиной, правительства г-на Нетаниягу находит повод, чтобы не обсуждать ключевые вопросы", - сказал Аббас.

"Среди самых последних предлогов были подстрекательство и социальная помощь семьям палестинских политических заключенных", - добавил он.

Что касается подстрекательства, Аббас вновь заявил о своем призыве к возрождению трехстороннего израильско-американского-палестинского комитета по борьбе с подстрекательством, в котором, по его мнению, жалобы сторон могут быть "проверены и рассмотрены".

Аббас неоднократно призывал восстановить комитет по борьбе с подстрекательством. Комитет был сформирован в рамках меморандума 1998 года, а его собрания проводились каждые два месяца до начала Второй интифады в сентябре 2000 года.

Хотя Израиль не отреагировал на призывы Аббаса к возрождению комитета, он требует, чтобы ПА прекратила выплаты палестинским заключенным и осужденным террористам, утверждая, что выплаты прославляют террор и способствуют насилию.

Администрация президента США Дональд Трамп в рамках своих усилий по возобновлению мирных переговоров между двумя сторонами также настаивает на том, чтобы палестинцы прекратили эти выплаты.

Палестинские официальные лица заявили, что не намерены делать этого.
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