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Эхуд Барак: Израиль на пути к апартеиду | Фото: Meraj Chhaya/Flickr22.06 09:26   MIGnews.com

Эхуд Барак: Израиль на пути к апартеиду

Если на месте ПА не будет создано некое "Государство Палестина", Израиль рискует оказаться на "скользкой дорожке апартеида", уверен бывший премьер-министр и глава Минобороны Израиля Эхуд Барак.

"Если мы продолжим контролировать территорию от Средиземного моря до реки Иордан, где проживают около 13 миллионов человек, включая 8 миллионов израильтян и 5 миллионов палестинцев, неизбежно – и это ключевое слово – (Израиль – ред.) станет либо нееврейским, либо недемократическим государством. Мы не хотим ни двухнационального государства, где идет гражданская война, ни апартеида", - заявил он в интервью для передачи Conflict Zone на немецком канале Deutsche Welle.

"Я беспокоюсь о нравственности, но больше я беспокоюсь о самом нашем выживании", - ответил он на вопрос ведущего Тима Себастьяна о несправедливости и аморальности "оккупации".

Кроме того, экс-премьер прокомментировал и вопрос поселений в Иудее и Самарии, которые Совбез ООН регулярно признает незаконными и главной преградой на пути примирения двух народов.

"Они станут законными, тогда (и если) две стороны достигнут соглашения, в котором будет оговорена взаимосогласованная линия, в рамках которой в ближайшие годы мы будем жить в стране с еврейским большинством, а у палестинцев будет достаточно места для создания полноценного и жизнеспособного палестинского демилитаризованного государства", - сказал Барак.
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