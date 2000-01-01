22.07 10:32 MIGnews.com

ХАМАС поприветствовал теракт в Халамиш

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Террористическая организация ХАМАС приветствовала кровавый теракт, совершенный палестинским террористом в поселении Халамиш в пятницу, 21 июля. Жертвами жестокого нападения стали три израильтянина и еще один человек был тяжело ранен.В заявлении группировки говорится, что "героическое нападение было совершено после того, как Израиль нарушил права нашего народа в Иерусалиме и мечети Аль-Акса".Напомним, что в пятницу вечером, 21 июля, 19-летний житель арабской деревни Кобер, совершил кровавый теракт в поселении Халамиш. Террорист вооруженный ножом проник в дом в поселении, где в это время находилась семья и их гости.В результате нападения, двое мужчин 40 и 60 лет скончались на месте, еще одна женщина 40 лет скончалась от полученных раз находясь уже в больнице. На данный момент в больнице находится еще одна женщина 60 лет с тяжелыми ножевыми ранениями в спину.Террорист был застрелен одним из гостей.