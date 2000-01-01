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Беннет на BBC News: читайте по губам – Храмовая гора открыта 22.07 12:14   MIGnews.com

Беннет на BBC News: читайте по губам – Храмовая гора открыта

Министр образования Нафтали Беннет ("Еврейский дом") объяснил в интервью BBC News, что решение оставить металлоискатели у входа на Храмовую гору, было принято для того, чтобы "защитить всех, кто хочет помолиться на Храмовой горе".

"Установка металлоискателей является единственным способом защитить нас всех. Металлоискатели есть в Ватикане, у Стены Плача, в Вестминстере, в Мекке…Поэтому нет никаких причин по которым мы не можем оставить их и у входа на Храмовую гору", - заявил Беннет.

Лидер партии "Еврейский дом" продолжил:

"Храмовая гора открыта для всех. Металлоискатели жизненно необходимы для безопасности каждого".

Он отметил, что металлоискатели необходимы и что здесь нет никаких альтернатив, так как Израиль должен обеспечить безопасность своих граждан и миллионов мусульман, евреев и христиан, которые совершают религиозные ритуалы на самом древнем и священном месте.

Отвечая на вопрос о "беспокойстве" среди арабов касательно изменения статуса-кво Храмовой горы, министр просвещения заявил:

"Читайте по моим губам: Храмовая гора открыта. Она открыта для молитв. Она открыта для любого мусульманина, который хочет помолиться. На сегодня из-за "Дня ярости" существуют некоторые ограничения на посещение, однако это будет устранено, когда мы увидим, что все успокоилось".
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