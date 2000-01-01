22.07 13:44 MIGnews.com

ФАТХ: кампания за Иерусалим началась

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Одна из ведущих партий Палестинской автономии ФАТХ призвала палестинцев продолжать борьбу для того "чтобы взять под контроль мечеть Аль-Акса".В заявлении, опубликованном в субботу, 22 июля, говорится, что "кампания за Иерусалим началась и не прекратится до тех пор, пока палестинцы не победят и пока святые места не будут освобождены от израильской оккупации".Об этом сообщает новостной сайт Walla.Также партия Махмуда Аббаса похвалила палестинских демонстрантов, которые вышли в знак протеста на улицы Иерусалима против установленных металлоискателей на Храмовой горе.Кроме того, ФАТХ поприветствовала "интифаду" демонстрантов против "врага", их "действия с целью защиты Аль-Аксы и их борьбу с планами Израиля".