22.07 14:58 MIGnews.com

Состояние четвертной жертвы теракта в Халамиш улучшилось

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Представители медицинского центра Шаарей-Цедек заявили, что состояние пострадавшей в результате теракта в Халамиш улучшилось. Пожилая женщина получила тяжелые ранения в пятницу вечером, 21 июля, в результате атаки вооруженного палестинца, который ворвался в их дом.В ночь на субботу, 60-летняя пострадавшая перенесла операцию, как сообщили в Шаарей-Цедек.Напомним, что вооруженный ножом палестинец проник в дом в поселении, где в это время находилась семья и их гости. В результате жестокого нападения погибли три израильтянина.Террорист был застрелен одним из гостей. По счастливой случайности мать семейства успела спрятать детей в отдаленной комнате и они не пострадали.