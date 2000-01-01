"Аббас пилит сук, на котором сидит"

Вместо подстрекательства к еще большему насилию палестинское руководство должно призвать к спокойствию в арабском секторе, в котором, похоже, назревает новая волна насилия на фоне усиления мер безопасности на Храмовой Горе и установки рамок-металлоискателей в частности.
Как сообщает Associated Press, так в субботу, 22 июля, заявил заместитель министра иностранных дел Израиля (портфель которого все еще находится у премьер-министра Биньямина Нетаниягу) Михаэль Орен ("Кулану"). Он отметил, что террористические группировки – и ХАМАС в особенности – используют напряженность для подстрекательства против евреев.
Замглавы МИД по общественной дипломатии подчеркнул тот факт, что все заявления палестинцев на счет того, что Израиль якобы нарушил договоренности в отношении святыни "категорически не соответствуют действительности".
А вчерашнее решение председателя ПА Махмуда Аббаса заморозить все контакты с Израилем до тех пор, пока не уберут металлодетекторы, Орен считает политически мотивированным, добавив, что так Абу Мазен "пилит сук, на которой сидит".
Напомним, что последняя волна насилия стоила жизни как минимум шестерым людям: трем евреям, ставшим жертвами вчерашнего теракта в поселении Халамиш, и трем арабам, которые были убиты во время столкновений с израильскими службами безопасности.