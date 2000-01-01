Либерман приказал снести дом "террориста из Халамиш"
Дом 19-летнего террориста Омара аль-Абеда, который 21 июля вечером в субботу ворвался в дом поселенцев, убив трех членов еврейской семьи и ранив четвертого, будет "очень оперативно" снесен. Такое решение принял министр обороны Израиля Авигдор Либерман, проконсультировавшись с командованием ЦАХАЛа в Иудее и Самарии.
Сегодня глава оборонного ведомства в сопровождении начальника Генштаба израильской армии генерал-лейтенанта Гади Айзенкота посетил дом жертв теракта в поселении Халамиш, заявив, что Израиль требует от председателя ПА Махмуда Аббаса осудить теракт. Стоит отметить, что пока что последний никак о случившемся не отозвался.
"Он должен однозначно осудить вчерашнюю бойню невинной семьи, которая никому не представляла угрозы, это кровавое убийство, совершенное во время шаббатнего ужина", - призвал министр и лидер партии НДИ.
Ссылаясь на армию, портал Ynet сообщил о связях родителей террориста с ХАМАСом, который уже с похвалой отозвался о "героическом" теракте аль-Абеда. Его отец выразил мнение, что террорист совершил атаку, будучи расстроенным "гибелью палестинцев" и "желая защитить честь мечети Аль-Акса". Впрочем, это подтверждает и его предсмертная записка.
Согласно результатам предварительного расследования, аль-Абед добрался до Халамиш пешком, перелез через ограждение и около 10 часов вечера, когда семья поселенцев закончила ужин, совершил нападение. Он убил пожилого поселенца, двух его взрослых детей - сына и дочь - и ранил его супругу. Однако теракт мог бы закончиться куда трагичнее - супруга убитого сына хозяина дома спрятала в одной из комнат своих детей.