22.07 17:23 MIGnews.com

Террориста арестовали за планирование теракта и отпустили

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Три месяца назад 19-летний арабский террорист Омар аль-Абед, вечером 21 июля ворвавшийся в дом жителей поселения Халамиш, убивший трех членов еврейской семьи и ранивший четвертого, был арестован силами безопасности ПА.Как рассказал дядя террориста Ибрагим аль-Абед, его племянника уже тогда заподозрили в подготовке теракта. Он провел в застенках палестинских изоляторов две недели, где его допрашивали о предполагаемых планах атак на израильтян. Ничего не выяснив, палестинца отпустили.В то же время, его отец несколько подробнее раскрыл тему мотивации теракта."Честь мусульман – это Харам и только Харам. Если ее не станет, у мусульман не останется чести. Это и было мотивом моего сына", - сказал Мохаммед аль-Абед.Эту версию подтверждает и "завещание" террориста, которое он опубликовал в фейсбук за три часа до атаки: он написал, что "нет жизни без аль-Аксы".Харам аш-Шариф – "благородное святилище", как арабы называют Храмовую Гору.В то же время со ссылкой на полицейских Ynet пишет о том, что родители террориста имеют связи с ХАМАСом, но какие именно не уточняется.