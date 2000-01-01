22.07 19:30 MIGnews.com

Отец террориста из Халамиш: в теракте виновна оккупация

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Мохаммед аль-Джалиль аль-Абед, отец 19-летнего араба, который вчера вечером совершил теракт в израильском поселении Халамиш, убив трех евреев и ранив четвертую, не видит в случившемся вину своего сына."Я понятия не имею, что произошло. Я против любых атак", - заявил он израильскому телевидению на следующий день после теракта.Отрицая вину своего отпрыска за совершенное им кровавое побоище в шаббат, аль-Абед сказал: "Наши дети еще так молоды… виновна оккупация, а не мой сын. Оккупация спровоцировала атаку своим давлением на мечеть аль-Акса".Напомним, что написал в предсмертном послании террорист Омар аль-Абед, его теракт – ответ на усиление мер безопасности на Храмовой Горе и смерти палестинцев, которые протестовали против этого решения израильского правительства."Я пишу свое завещание, это мои последние слова: я молод, мне еще даже двадцати нет. У меня было много мечтаний и много стремлений. Но что это за жизнь, в которой наших женщин и нашу молодежь люди убивают безо всяких оправданий? Пока мы спим, они оскверняют мечеть аль-Акса. Позор, что в это время мы бездействуем", - написал он в Facebook за два часа до теракта.