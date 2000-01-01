22.07 21:27 MIGnews.com

"Если палестинцы не успокоятся, будет новая Накба"

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Продолжающееся насилие в отношении евреев может закончиться для палестинцев новой катастрофой, или, как они говорят, "накбой", предупредил министр регионального развития Цахи Анегби ("Ликуд")."Мы движемся не к третьей интифаде, а к третьей накбе. С этого они и начинались", - заявил он в эфире 2-го канала ИТВ на вопрос, не опасается ли он начала третьей интифады на фоне последних событий.Стоит отметить, что традиционно "катастрофой-накбой" арабы называют создание Израиля в 1948 году, что привело к разделу подмандатной Палестины на арабское и еврейское государства. Некоторые относят к ней и победу ЦАХАЛа в Шестидневной войне, когда по законам военного времени Израилю перешли Синайский полуостров, сектор Газа, Иудея и Самария, Восточный Иерусалим и Голанские высоты."Я молюсь, чтобы они не навлекли на себя третью накбу. Когда инициатива переходит к "мученикам", такой человек, как Абу Мазен – это ничтожество, которое не может править – понимает, что если он не объединит силы с подобным ему Ханийе, у него не будет шансов на существование, то он продолжает свои кровавые наветы, лгать и подстрекать. Аббас прекрасно знает, что те, кто убил израильских полицейских на Храмовой Горе убьют его и его людей. С этого она (накба – ред.) и начинается", - заявил Анегби.Если палестинцы не прекратят насилие, "они утратят контроль, все выйдет из-под контроля, и конечным результатом станет их нищета и третья накба, чего я им категорически не желаю", добавил министр.На вопрос о том, чем это обернется для Израиля, Ханегби ответил: "Мы тоже пострадаем, но от нас это уже не зависит. Не мы убивали себя на дне рождения в Халамише. Не мы стреляли на Храмовой Горе".В свете отсутствия какой-либо логики, руководства или разумности в действиях палестинцев – что, по его словам, уже наблюдалось и раньше – Цахи Анегби прогнозирует скорый развал ПА.На встречный вопрос, готово ли израильское руководство даже под угрозой новой войны не отступать от своего решения установить металлоискатели на Храмовой Горе, министр ответил: "Именно это произошло в 1948 и 1967 годах – заблуждение, что "против евреев у нас есть Аллах. Он защитит нас. Мы пойдем и расшибемся об стену и станем мучениками".Решение убрать металлодетекторы Анегби – близкий соратник Нетаниягу – расценивает как "капитуляцию перед терроризмом, насилием и подстрекательством", чего Израиль никогда не допустит, отстаивая безопасность своих мирных граждан и стражей порядка."Если другая сторона не поймет, что Израиль не отступит, то им придется заплатить по полной. Что они уже начинают делать", - добавил он.