ПА заморозила все контакты с Израилем

Председатель ПА Махмуд Аббас о заморозке контактов с Израилем на всех уровнях из-за кризиса на Храмовой горе. Об этом он заявил во время телевизионного выступления в пятницу, 21 июля.
Абу Мазен подчеркнул, что официальные контакты с Израилем будут приостановлены до тех пор, пока не будут удалены рамки-металлоискатели рядом с входом в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.
Помимо этого он потребовал чтобы сохранит статус-кво.
"Шаги, предпринятые властями Израиля, ведут к религиозной конфронтации и отклонению от дипломатического процесса", - цитирует Гаарец слова Махмуда Аббаса.
Драматическое заявление палестинского лидера было сделано после "дня беспорядков" в окрестностях Старого города. В результате интенсивных столкновений арабов с израильскими силами безопасности, были убиты три палестинца. Более 200 человек получили ранения.
Помимо этого, Абу Мазен призвал всех палестинских работников "пожертвовать один день на поддержку Иерусалима".
Он также отметил, что провел беседы с несколькими главами государств, в том числе лидерами Египта, Саудовской Аравии и Марокко, и попросил их вмешаться в конфликт на Храмовой горе.
Председатель ПА сообщил, что палестинское руководство оплатить лечение всех раненых палестинцев в результате столкновений в Иерусалиме.
"Мы выделим 25 миллионов долларов на поддержку палестинцев в Иерусалиме", - подчеркнул Аббас.
Он также призвал ХАМАС к перемирию, чтобы вместе побороть кризис на Храмовой горе.
Напомним, что массовые беспорядки начались после того, как Израиль установил металлоискатели на Храмовой горе по соображениям безопасности. Данное решение было принято после теракта у Львиных ворот, который совершили три израильских араба неделю назад.
Жертвами нападения стали два полицейских. Еще одни сотрудник правоохранительных органов получил ранения.