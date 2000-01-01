22.07 08:46 MIGnews.com

ПА заморозила все контакты с Израилем

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Председатель ПА Махмуд Аббас о заморозке контактов с Израилем на всех уровнях из-за кризиса на Храмовой горе. Об этом он заявил во время телевизионного выступления в пятницу, 21 июля.Абу Мазен подчеркнул, что официальные контакты с Израилем будут приостановлены до тех пор, пока не будут удалены рамки-металлоискатели рядом с входом в мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.Помимо этого он потребовал чтобы сохранит статус-кво."Шаги, предпринятые властями Израиля, ведут к религиозной конфронтации и отклонению от дипломатического процесса", - цитирует Гаарец слова Махмуда Аббаса.Драматическое заявление палестинского лидера было сделано после "дня беспорядков" в окрестностях Старого города. В результате интенсивных столкновений арабов с израильскими силами безопасности, были убиты три палестинца. Более 200 человек получили ранения.Помимо этого, Абу Мазен призвал всех палестинских работников "пожертвовать один день на поддержку Иерусалима".Он также отметил, что провел беседы с несколькими главами государств, в том числе лидерами Египта, Саудовской Аравии и Марокко, и попросил их вмешаться в конфликт на Храмовой горе.Председатель ПА сообщил, что палестинское руководство оплатить лечение всех раненых палестинцев в результате столкновений в Иерусалиме."Мы выделим 25 миллионов долларов на поддержку палестинцев в Иерусалиме", - подчеркнул Аббас.Он также призвал ХАМАС к перемирию, чтобы вместе побороть кризис на Храмовой горе.Напомним, что массовые беспорядки начались после того, как Израиль установил металлоискатели на Храмовой горе по соображениям безопасности. Данное решение было принято после теракта у Львиных ворот, который совершили три израильских араба неделю назад.Жертвами нападения стали два полицейских. Еще одни сотрудник правоохранительных органов получил ранения.