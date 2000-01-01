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`Нейтрализованный` террорист в Халамиш атаковал снова 22.07 08:47   MIGnews.com

"Нейтрализованный" террорист в Халамиш атаковал снова

Минувшей ночью подразделения Маглан и Дувдеван провели рейд в деревне Кобер, откуда вышел террорист Омар аль-Абед, устроивший кровавую бойню в Халамиш.

Арестован брат террориста.

В районе Халамиш пойман вооруженный палестинец, силы безопасности допрашивают его. Слухи о третьем сообщнике террориста не подтвердились.

Генштаб ЦАХАЛа провел оценку оперативной ситуации принято решение об усилении присутствия ЦАХАЛа на территориях - в дополнение к тем силам, которые уже были развернуты в связи с обострением ситуации вокруг Храмовой Горы.

Согласно информации парамедиков, прибывших в Халамиш немедленно после теракта, в момент, когда они вошли в дом, где была учинена резня, “нейтрализованный “ террорист внезапно подскочил и атаковал их. Он был убит огнем спецназа.

Террорист был ранее ранен одним из гостей дома.

Террорист опубликовал в фейсбук свое “завещание” за три часа до атаки. Он сообщил, что “нет жизни без аль-Аксы”. Источники в службах безопасности говорят, что чрезвычайно трудно оперативно вычислить и нейтрализовать подобных одиночек, не принадлежащих к известным террористическим структурам.

Высокопоставленный военный источник заявил порталу ynet, что идентифицировано “крайнее возбуждение на палестинской улице” и что теракт в Халамиш - “это только первая террористическая атака, вызванная кризисом вокруг Храмовой Горы”.
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