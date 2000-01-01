22.08 17:58 MIGnews.com

Репортер Аль-Джазиры за "сопротивление" против Израиля

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Израильского журналиста "Аль-Джазиры" лишили государственной аккредитации после того, как он заявил, что его работа направлена на поддержку арабского "сопротивления" против Еврейского государства.Сорокалетний репортер Элис Карам (житель города Нацерета) был лишен аккредитации по распоряжению министра связи Аюба Кары.Руководитель правительственной пресс-службы Ницан Хен отозвал пресс-карту Карама, после того как тот, дал интервью исламистскому изданию "Дар Аль-Иман".Интервью состоялось в мае прошлого года. В ходе беседы Элис Карам назвал себя "палестинским журналистом", несмотря на гражданство Израиля.Также он подчеркнул, что его работа является "неотъемлемой частью сопротивления" против Израиля.После первоначального решения отозвать аккредитацию, Карам подал апелляцию, побудив Ницана Хена провести слушания по этому вопросу.Во время слушаний репортер признал, что он все еще рассматривает свою работу как акт "сопротивления". Однако при этом подчеркнул, что он не потворствует насилию.Элис Карам потребовал не отбирать его государственную аккредитацию, заявив, что отзыв пресс-карты затрудняет продолжение его работы в качестве репортера.