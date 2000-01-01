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`Хизбалла` готова к войне с Израилем и США 22.09 15:46   MIGnews.com

"Хизбалла" готова к войне с Израилем и США

"Хизбалла" на новую войну с Израилем не настроена и в ней незаинтересована, но в случае необходимости ливанские террористы готовы вновь приступить к обстрелам Израиля, заявил генеральный секретарь группировки шейх Хасан Насралла.

"Сопротивление - это средство достижения целей, и оно не должно стать целью как таковой. Это принцип, регулирующий поведение всех божественных пророков и выполнение обязанностей, поставленных перед ними Богом, а не преследование целей, основанных на своих собственных желаниях", - заявил главарь "Хизбаллы" в четверг, 21 сентября, в телеобращении, посвященном новому году согласно мусульманскому календарю.

"Мы не сторонники войны или сражений, но если наша религиозная обязанность заключается в борьбе, мы будем бороться, даже если Буш, Трамп, сионистский режим, некоторые их арабские последователи и весь остальной мир выступят против", - цитируют Насраллу ливанские СМИ.

"Мы ничего не боимся", - добавил он.
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