Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







`Ядерный арсенал Израиля угрожает миру` | Фото: UNIDO/Flickr22.09 20:10   MIGnews.com

"Ядерный арсенал Израиля угрожает миру"

Посол Ирана в Международном агентстве по атомной энергии Реза Наджафи раскритиковал Израиль за нежелание Еврейского государства присоединяться к Договору о нераспространении ядерного оружия и заявил об "угрозе", которую представляет миру израильский ядерный арсенал.

"Миру известно о ядерном потенциале израильского режима, как и о объемах его военного потенциала, что всегда было источником беспокойства для международного сообщества", - заявил Наджафи на 61-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене 21 сентября.

Иранский дипломат напомнил, что с 1982 года МАГАТЭ приняло ряд резолюций с призывом к Израилю присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия и чтобы все его ядерные объекты перешли под контроль агентства. Последняя такая резолюция была принята на конференции МАГАТЭ в 2010 году.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:33
По роману Билла Клинтона снимут триллер
20:56
"Мисс Турцию" лишили титула за "твит" о путxе
18:59
Британские банки заморозят счета нелегалов
18:27
Десятки тысяч израильтян провели Рош а-Шана на природе
17:55
Решение Меркель открыть границы для беженцев расследуют
15:46
"Хизбалла" готова к войне с Израилем и США
15:06
Строить стали меньше
14:45
Кашрут без удостоверения
14:33
Защитник ПСЖ помирил одноклубников на командном ужине
14:12
Важная инициатива
14:05
Европа еще долго будет зависеть от российского газа
13:20
Российская подлодка уничтожила базу боевиков в Сирии
13:17
Инфляции нет, жилье дорожает
13:02
Facebook расскажет конгрессу о закупках рекламы из России
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus