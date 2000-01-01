22.09 20:10 MIGnews.com

"Ядерный арсенал Израиля угрожает миру"

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Посол Ирана в Международном агентстве по атомной энергии Реза Наджафи раскритиковал Израиль за нежелание Еврейского государства присоединяться к Договору о нераспространении ядерного оружия и заявил об "угрозе", которую представляет миру израильский ядерный арсенал."Миру известно о ядерном потенциале израильского режима, как и о объемах его военного потенциала, что всегда было источником беспокойства для международного сообщества", - заявил Наджафи на 61-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ в Вене 21 сентября.Иранский дипломат напомнил, что с 1982 года МАГАТЭ приняло ряд резолюций с призывом к Израилю присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия и чтобы все его ядерные объекты перешли под контроль агентства. Последняя такая резолюция была принята на конференции МАГАТЭ в 2010 году.