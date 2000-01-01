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ХАМАС никогда не разорвет отношения с Ираном | Фото:22.10 16:38   MIGnews.com

ХАМАС никогда не разорвет отношения с Ираном

Глава политбюро "ХАМАСа" Салах Аль-Арури в субботу, 21 октября заявил, что его организация "никогда не разорвет отношения с Ираном". Об этом в воскресенье, 22 октября сообщает Reuters.

Об этом Арури сказал во время официального визита в Иран. Напомним, что в пятницу, 20 октября высокопоставленная делегация "ХАМАСа" прибыла с официальным визитом в Тегеран. Официальные представители группировки намерены обсудить с должностными лицами Ирана примирение с палестинским руководством, усиление связи между ХАМАСом и Ираном.

Говоря о переговорах с "ФАТХ" в Каире, Арури сказал, что "Израиль поставил три предпосылки для переговоров, включая разоружение "ХАМАСа", признание Израиля и прекращение связей с Ираном".

"Мы не принимаем условий Израиля. "ХАМАС" борется за то, чтобы уничтожить "сионистский режим", - заявил Арури.

"Наше присутствие в Иране – это показатель того, что мы не собираемся разрывать связи с Тегераном", - добавил заместитель главы "ХАМАСа".

Ранее группировка отклонила ряд требований Израиля и обвинила "сионистский режим" в вмешательстве во внутренние палестинские дела.
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