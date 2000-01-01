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Признать воровство в Шекеф палестинским террором 22.10 18:12   MIGnews.com

"Признать воровство в Шекеф палестинским террором"

Глава Союза Фермеров Израиля Дуби Амитай предупредил, что “палестинский терроризм против фермеров и земель Израиля драматически усилился в последние годы”.

Амитай прокомментировал арест 67 палестинцев в Шекеф, на склонах Хеврона, в тот момент, когда они воровали там урожай винограда и томатов.

Амитай заявил: “Инцидент Шекеф лишь подчеркивает то, о чем мы кричим уже давно. Это не больше и не меньше, чем аграрный терроризм, это причиняет куда больше, чем экономический ущерб. Мы намерены сформулировать закон, который значительно повысит уровень сдерживания путем устрашения. мы потребуем автоматически конфисковать собственность воров - до окончания судебного процесса. И мы потребуем выплаты компенсаций фермерам в подобных случаях”.
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