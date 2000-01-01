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ЦАХАЛ: Обстрел из Сирии - не случайное попадание | Фото:22.10 19:00   MIGnews.com

ЦАХАЛ: Обстрел из Сирии - не случайное попадание

В пресс-службе ЦАХАЛа сообщили, что сирийские снаряды, разорвавшиеся на Голанах в субботу, 21 октября, скорее всего были умышленно выпущенны.

"Даже если речь идет о случайных попаданиях, это рассматривается нами как чрезвычайная ситуация, и повторение подобных инцидентов повлечет за собой жесткую реакцию со стороны Израиля", - говорится в заявлении пресс-службы ЦАХАЛа.

"ЦАХАЛ не потерпит попыток нарушения суверенитета и безопасности граждан и возлагает ответственность за все происходящее на сирийской территории на режим Асада", - заявили в пресс-службе израильской армии.

Однако официальные лица обороны сообщили израильским СМИ, что выстрелы, скорее всего, не были побочными, поскольку в районе, где они были запущены, не было стрельбы.

В интервью NRG генерал ЦАХАЛа Эяль Бен-Реувен сказал: "Это были не минометы или артиллерийские снаряды, а ракеты, попавшие на нашу территорию".

По его словам, "вероятность того, что нападение было непреднамеренным, очень низкая, ведь не было боевых действий в районе, откуда были запущены ракеты".

"Скорее всего, это было послание Сирии", - продолжил он. "Наш главный страх на данный момент заключается в том, что это станет обычным делом, потому что мы заметили, что обстановка в регионе начиная с марта очень накаляется".

По словам генерала, вчерашний инцидент может являться давлением с боку Ирана на сирийско-израильскую границу на Голанских высотах.

"Иран заинтересован в эскалации на нашей границе. Тегеран собирает террористов из всего исламского мира и создает ополчения. Таким образом, они по-прежнему создают военную угрозу на Голанах", - подчеркнул Эяль Бен-Реувен.
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