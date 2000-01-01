22.10 07:22 MIGnews.com

Яалон: в автономии есть место еще для миллиона поселенцев

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Газета Гаарец сообщает, что с момента избрания на должность главы партии Авода Ави Габай обхаживает бывшего министра обороны Моше Яалона, надеясь на то, что он присоединится к его “обновленной” партии.Два политика поддерживают хорошие отношения с того времени, когда оба были министрами в правительстве Нетаниягу. Габай, на закрытых встречах с руководством партии говорит, что не существует различий между его политическими позициями и взглядами Яалона.Яалон в прошлый четверг дал лекцию в Бейт-Шемеш. Он сообщил, что с его точки зрения, нет никакой необходимости в эвакуации израильских поселений с Западного берега, и заявил, что в автономии есть место еще для миллиона израильских поселенцев. Он также провозгласил, что нет никакого шанса на достижение мирного соглашения с палестинцами, поскольку они не готовы ни на какие территориальные компромиссы.Яалон сказал: “У нас говорят: ОК, давайте эвакуируем евреев. Я говорю - с какой стати? Давайте не будем эвакуировать ни евреев, ни арабов. На той карте, которая существует в настоящий момент, мы можем защитить наши интересы, гарантировать то, что двунационального государства не будет. Мы не заселили там каждый холм. Там достаточно места еще для одного-двух миллионов поселенцев. Надо расселить их там, где нам это подходит, исходя из наших политических интересов. Такова должна быть внятная, продуманная политика”.Яалон напомнил, что он выступал против эвакуации поселений, будучи начальником Генштаба ЦАХАЛа: Граница не там, где ее обозначили плугом. Граница там - где прошло твое детство. Там, где нет дома, в котором прошло детство, нет армии. Если ты хочешь удерживать территории, тебе необходимы там поселения”.Габай, ан встрече с жителями Димоны, высказал схожие взгляды: “Палестинцы не согласились с любыми предложениями о разделе страны, их не устраивает даже государство в границах 1967 года и раздел Иерусалима. . С их точки зрения, это - всего лишь 22% от Палестины. Их Палестина -от реки Иордан и до моря, и даже если это займет время, изменение доктрины, они не готовы на компромиссы. Я не вижу палестинского лидерства, готового на раздел страны.”.Яалон сообщил о том, как он видит палестинское будущее: “Иллюзии Шалом Ахшав испарились. иллюзии Великого Израиля исчезли, и тем временем мы должны найти способ жить так, чтобы у них была своя политическая автономия, чтобы мы голосовали на выборах в Кнессет, а они - в свой парламент. Все это верно для палестинского государства, для Сирии и для Ливана. Если умно этим управлять, можно рассчитывать на беспрецедентную стабильность в сфере безопасности”.