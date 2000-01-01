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Араб попал камнем в голову 12-летнему еврею (видео) | Фото: Еврейская община Хеврона22.10 09:22   MIGnews.com

Араб попал камнем в голову 12-летнему еврею (видео)

12-летнему еврейскому ребенку пришлось наложить 10 швов из-за палестинского араба, который попал ему в голову камнем в Хевроне. Инцидент произошел днем 21 октября около "Эйн Джедида" ("Источника Авраама") на востоке холма Румейда.

Видео с установленных на месте происшествия камер безопасности широко распространилось в арабских и израильских соцсетях.


На опубликованных кадрах видно, как злоумышленник выбегает на мост над источником, кидает по играющим внизу детям камнем и убегает.

Когда из-за удара 12-летний мальчик потерял сознание, его друзья сразу позвали на помощь взрослых. Приехавшая "скорая" отвезла его в местную больницу, где он пришел в сознание и ему наложили швы. Несмотря на рассечение, врачи считают его травмы незначительными не угрожающими здоровью.

На место атаки прибыли солдаты ЦАХАЛ, которые начали поиски преступника.
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