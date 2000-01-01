22.12 17:13 MIGnews.com

Аббас: мы не примем ни один мирный план США

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Председатель ПА Махмуд Аббас заявил, что палестинцы больше не примут никаких мирных планов, предложенных администрацией США. Об этом он объявил в Париже в ходе совместного брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном.В пятницу, 22 декабря, Абу Мазен заявил: "Мы не примем никаких предложений или планов из Соединенных Штатов".При этом он подчеркнул, что "Штаты стали нечестными в отношении мирного процесса между Израилем и палестинцами", отмечает Rferl.Также Абу Мазен обращаясь к Макрону, призвал Францию и другие мировые государства "следить за тем, что делает Израиль в Иерусалиме"."Израиль пытается изменить характер города, изгоняет и искореняет мусульман и христиан из исторических мест", - подчеркнул палестинский лидер.В свою очередь, президент Франции заявил, что Париж по-прежнему привержен решению конфликта по формуле "двух государств", где Израиль и "Палестина" мирно сосуществуют бок о бок.Макрон подчеркнул, что Франция признает палестинское государство "когда придет время", а не под чьим либо давлением.Кроме того он отметил, что "США в палестино-израильском конфликте склоняются в пользу одной определенной стороны".Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, за которую проголосовали 128 стран, с призывом к Соединнным Штатам отозвать своё признание Иерусалима столицей Израиля. Против голосовали США, Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того.Представители 35 государств воздержались.