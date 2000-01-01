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22.12 17:42   MIGnews.com

Путин и Эрдоган поддержали создание "Палестины"

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявили о своей поддержке созданию палестинского государства. Лидеры двух государств сообщили об этом решение после голосования Генассамблеи ООН в четверг, 21 декабря.

В пятницу, 22 декабря, стороны провели телефонный разговор, сообщается на сайте Кремля. Путин и Эрдоган в ходе беседы "обсудили ситуацию в ближневосточном урегулировании в контексте принятия Генассамблеей ООН резолюции по статусу Иерусалима".

Сообщается, что лидеры двух государств "договорились и дальше содействовать решению палестино-израильского конфликта на основе международно-правовых норм и реализации права палестинского народа на создание независимого государства".

Напомним, что 6 декабря президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился переместить посольство в святой город.
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