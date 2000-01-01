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`Решение по Иерусалиму – шанс на установление мира` 23.01 10:15   MIGnews.com

"Решение по Иерусалиму – шанс на установление мира"

Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля “открывает возможность” для достижения мира на Ближнем Востоке.

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Борис Джонсон.

Во время встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Лондоне, глава британского МИДа призвал администрацию придерживаться своих действий и плана для достижения прогресса в мирных переговорах между Израилем и палестинцами.

“Весь мир с огромным интересом ожидает предложений от США по урегулированию палестино-израильского конфликта”, - отметил Джонсон.

Кроме того, стороны обсудили, как продвигаться к политическому процессу, который бы привел к концу режима Асада.
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