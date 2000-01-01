23.01 10:15 MIGnews.com

"Решение по Иерусалиму – шанс на установление мира"

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Решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля “открывает возможность” для достижения мира на Ближнем Востоке.Об этом заявил министр иностранных дел Британии Борис Джонсон.Во время встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Лондоне, глава британского МИДа призвал администрацию придерживаться своих действий и плана для достижения прогресса в мирных переговорах между Израилем и палестинцами.“Весь мир с огромным интересом ожидает предложений от США по урегулированию палестино-израильского конфликта”, - отметил Джонсон.Кроме того, стороны обсудили, как продвигаться к политическому процессу, который бы привел к концу режима Асада.