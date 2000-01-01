23.01 17:50 MIGnews.com

Трамп объявит свой мирный план к концу 2018 года

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Руководство администрации президента США Дональда Трампа не вступало в контакт с палестинскими лидерами с момента оглашения им "Иерусалимской декларации", в ходе которой она признал этот город столицей Еврейского государства, заявил источник Reuters в Белом доме."Мы понимаем, что они недовольны решением Трампа по Иерусалиму, но президент хотел, чтобы я передал нашу готовность и желание стать частью мирного процесса в будущем", - цитирует своего собеседника информагентство.Чиновник заявил о намерении Вашингтона до конца года обнародовать окончательную дорожную карту примирения палестинцев и израильтян, однако обе стороны должны быть готовы к переговорам. По его словам, в разработке плана Штатам помогали их союзники на Ближнем Востоке.Стоит отметить, что во время нынешнего визита в Израиль вице-президент США Майк Пенс также заверил в том, что за покинувшими примирительный процесс палестинцами никто дверь не закрывал.Источник Reuters подчеркивает, что старт мирного плана Трампа целиком "зависит от того, когда палестинцы вернутся за стол переговоров".