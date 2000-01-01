23.01 20:36 MIGnews.com

"Аль-Каида" призывает уничтожать евреев и американцев

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Один из командиров отростка некогда самой опасной группировки в мире "Аль-Каида" призвал мусульман всего мира убивать евреев и американцев за то, что президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля.Главарь "Аль-Каиды на Аравийской полуострове" Халид Батарфи назвал решение Трампа "объявлением евреями и крестоносцами новой войны", поэтому он считает, что каждый мусульманин обязан "освободить" святой город."Ни один мусульманин, ни при каких обстоятельствах не имеет права уступать Иерусалим. Только предатель может бросить его или предать. Пусть же они (мусульмане – ред.) восстанут и повсюду нападают на евреев и американцев", - цитирует его заявление мониторинговая организация SITE.Самую большую ответственность за атаки Батарфи возложил на мусульман Америки и Запада."Мусульмане оккупированной земли должны убить каждого еврея, переехать его, зарезать, сжигая их дома и используя против них любое оружие", - гласит его заявление.