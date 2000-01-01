23.01 07:06 MIGnews.com

ХАМАС хвалит "палестинское Сопротивление" в Кнессете

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Террористическое движение ХАМАС одобрило акцию депутатов фракции Объединенный Арабский Список в ходе выступления вице-президента США Майка Пенса в Кнессете.В заявлении ХАМАСа говорится: “ХАМАС воздает хвалу роли палестинских членов израильского Кнессета в сопротивлении против расистской речи Майка Пенса, посвященной Иерусалиму”.Через несколько секунд после начала выступления Пенса парламентарии развернули плакаты и начали кричать, протестуя против признания Иерусалима столицей Израиля. Арабы держали плакат, надпись которого гласила: "Иерусалим – столица Палестины".Спикер Кнессета Юли Эдельштейн распорядился удалить арабских депутатов из зала до конца заседания и принес извинения за их поведение.Депутат Объединенного Списка Джамаль Захалка прокомментировал инцидент: “Мы развернули плакаты, на которых были изображена церковь и мечеть, и на нем было написано, что Восточный Иерусалим - столица Палестины. Мы хотим соглашения. У меня нет никакого уважения к американскому вице-президенту - ноль уважения”. Захалка также обвинил Пенса в “мессианских склонностях”, и сообщил, что “мы намеренно хотели оскорбить Пенса”.Министр обороны Израиля Авигдор Либерман в конце заседания заявил: “Члены Объединенного Списка еще раз продемонстрировали, что они - представители террористической организации в Кнессете, и их позорное поведение показывает отсутствие лояльности к государству и его символам”.Член Кнессета от партии Авода Ицик Шмули заявил: “Никого не удивляют повторяющиеся попытки Объединенного Списка унизить Кнессет во время важных визитов. То, что удивляет - что мы все еще надеемся, каждый раз заново, что они прекратят позорить себя и страну".