Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В ПА осудили выступление Пенса 23.01 07:59   MIGnews.com

Саиб Арикат: выступление Пенса - подарок экстремистам

Генеральный секретарь исполнительного комитета ООП Саиб Арикат резко осудил выступление вице-президента США Майка Пенса в Кнессете. В понедельник, 22 января, Пенс заявил, что американское посольство будет перемещено в Иерусалим до конца 2019 года.

Арикат назвал речь вице-президента “крестовым походом”, который представляет собой “подарок для экстремистов”. Выступление Пенса, по его словам, доказывает тот факт, что администрация США является частью проблемы, а не частью решения [палестино-израильского конфликта].

Он также подчеркнул, что в своей речи Пенс оставил четкое послание, в котором призвал Израиль нарушать законы и решения международных институтов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:41
Развозов осудил решение Беннета
12:22
Африканские мигранты вышли на протест у дома Ривлина
12:12
Мандельблитт: У Либермана нет права запретить трансляции
11:20
Япония: сход лавины после извержения вулкана, есть жертвы
11:11
Фейк ньюс: El Al и ее пилоты не не участвуют в депортации
10:51
Израиль закроет посольство в Ирландии
10:33
Организатор теракта в Питере планирует обжаловать свой арест
10:15
"Решение по Иерусалиму – шанс на установление мира"
09:27
Эрдоган: Турция договорилась с Россией об операции в Сирии
09:14
Посол США в Израиле: речь Пенса тронула меня до слёз
09:12
Либерман запретил трансляцию песен отца Авива Гефена
09:02
Задержан брат убийцы Разиэля Шеваха
08:49
Гильдия киноактеров США назвала лучший фильм 2017 года
08:42
Словения готова признать палестинское государство
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus