23.01 07:59 MIGnews.com

Саиб Арикат: выступление Пенса - подарок экстремистам

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Генеральный секретарь исполнительного комитета ООП Саиб Арикат резко осудил выступление вице-президента США Майка Пенса в Кнессете. В понедельник, 22 января, Пенс заявил, что американское посольство будет перемещено в Иерусалим до конца 2019 года.Арикат назвал речь вице-президента “крестовым походом”, который представляет собой “подарок для экстремистов”. Выступление Пенса, по его словам, доказывает тот факт, что администрация США является частью проблемы, а не частью решения [палестино-израильского конфликта].Он также подчеркнул, что в своей речи Пенс оставил четкое послание, в котором призвал Израиль нарушать законы и решения международных институтов.