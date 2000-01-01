23.01 08:42 MIGnews.com

Словения готова признать палестинское государство

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Правительство Словении намерено признать палестинское государство. Этот вопрос будет решаться парламентом страны весной 2018 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец.В интервью телеканалу POP TV глава МИД заявил: "Словения самостоятельно подойдет к признанию палестинского государства. Парламент республики признание Палестины будет рассматривать на пленарном заседании в марте или апреле".По-видимому, Эрьянец обсудил этот вопрос и с председателем ПА Махмудом Аббасом в Брюсселе, где состоялась двусторонняя встреча, отмечает Times of Israel.Напомним, что из 28 стан-членов Евросоюза Швеция стала первой страной, которая официально признала палестинское государство в 2014 году.