Словения готова признать палестинское государство

Правительство Словении намерено признать палестинское государство. Этот вопрос будет решаться парламентом страны весной 2018 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец.
В интервью телеканалу POP TV глава МИД заявил: "Словения самостоятельно подойдет к признанию палестинского государства. Парламент республики признание Палестины будет рассматривать на пленарном заседании в марте или апреле".
По-видимому, Эрьянец обсудил этот вопрос и с председателем ПА Махмудом Аббасом в Брюсселе, где состоялась двусторонняя встреча, отмечает Times of Israel.
Напомним, что из 28 стан-членов Евросоюза Швеция стала первой страной, которая официально признала палестинское государство в 2014 году.