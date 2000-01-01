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Словения готова признать палестинское государство 23.01 08:42   MIGnews.com

Словения готова признать палестинское государство

Правительство Словении намерено признать палестинское государство. Этот вопрос будет решаться парламентом страны весной 2018 года. Об этом сообщил министр иностранных дел Словении Карл Эрьявец.

В интервью телеканалу POP TV глава МИД заявил: "Словения самостоятельно подойдет к признанию палестинского государства. Парламент республики признание Палестины будет рассматривать на пленарном заседании в марте или апреле".

По-видимому, Эрьянец обсудил этот вопрос и с председателем ПА Махмудом Аббасом в Брюсселе, где состоялась двусторонняя встреча, отмечает Times of Israel.

Напомним, что из 28 стан-членов Евросоюза Швеция стала первой страной, которая официально признала палестинское государство в 2014 году.
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