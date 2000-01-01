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Задержан брат убийцы Разиэля Шеваха 23.01 09:02   MIGnews.com

Задержан брат убийцы Разиэля Шеваха

Палестинские источники сообщают о том, что минувшей ночью был задержан Сахиб Нассер Джарар, брат Ахмеда Джарара - организатора террористического нападения близ Хават Гилад.

Группа палестинских террористов 9 января убила раввина Разиэля Шеваха у поселения Хават Гилад.

Через неделю ЦАХАЛ провел масштабную операцию в Джение, в ходе которой был убит и арестованы два террориста, замешанные в теракте. Ахмеду Джарару, однако, удалось уйти и его розыск продолжается.
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