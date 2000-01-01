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Photo: Getty Images23.06 18:45   MIGnews.com

Палестинцы разочарованы встречей с Джаредом Кушнером

Источники в Палестинской автономии выразили разочарование состоявшейся встречи между председателем ПА Махмудом Аббасом и американской делегацией во главе с советником президента США Джаредом Кушнером.

По словам источников в руководстве, встречу, которая состоялась в среду, 21 июня, можно назвать "провальной".

Высокопоставленные должностные лица США прибыли в Рамаллу со списком израильских требований.

В итоге в ходе переговоров Аббаса с американской делегацией не произошло никакого прогресса. В частности, стороны не обсудили будущие мирные переговоры или перспективу трехсторонней встречи "Трамп-Нетаниягу-Аббас".

Так, по словам источников, делегация поддержала позицию Израиля в вопросе о выплате пособий террористам. Должностные лица США призвали палестинцев прекратить выплату террористам, отбывающим срок в израильских тюрьмах и их семьям.

Палестинцы выразили большое разочарование тем, что главными темами, поднятыми на встрече с американцами, был вопрос о "пособиях террористам и их семьям" и палестинском подстрекательстве к терроризму, и тем, что в ходе переговоров даже не был затронут вопрос создания палестинского государства.

В свою очередь палестинское руководство потребовало от американцев осудить израильское строительство в Иудее и Самарии, однако те отказались и вместо этого потребовали прекратить платить террористам.

"Мы заявили американцам, что строительство поселений в Идее и Самарии является главным источником отчаяния и как следствие – насилия, потому что строительство не оставляет палестинцам надежды на то, что они будут проживать на этой земле" – цитирует Ynet слова одного из палестинских источников.

Источники добавили, что в свою очередь Абу Мазен дал понять американцам, что вопрос о выплате пособий палестинским заключенным является сугубо внутренним делом ПА.

Отметим, что в июле в Вашингтоне должна состояться встреча палестинской делегации с американской переговорной группой.
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