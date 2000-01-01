23.06 09:52 MIGnews.com

ЦАХАЛ арестовал 4 палестинских террористов

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Силы ЦАХАЛа арестовали 4 палестинцев на ночь на пятницу, 23 июня, на территории Иудеи и Самарии.Все 4 арестованных палестинцев подозревались в причастности к террористической деятельности и насилии, направленном против мирных жителей и сил безопасности.Отметим, что Израиль проведет "беспрецедентный" пересмотр всей системы безопасности территории после того, как на прошлой неделе у ворот Дамаска в Старом городе Иерусалима произошел теракт, в результате которого погибла 23-летняя служащая МАГАВа.Министр Эрдан во время выступления в Герцлии сообщил о том, что позиции, камеры и другие активы будут изменены, чтобы значительно сократить террористические атаки палестинцев в районе ворот, где с 2015 года было зафиксировано уже 32 нападения.