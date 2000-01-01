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Иордания не возражала против установления металлоискателей 23.07 10:11   MIGnews.com

Иордания не возражала против установления металлоискателей

Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан сообщил радио Галей ЦАХАЛ о том, что в ближайшие часы будет принято решение о мерах безопасности на Храмовой Горе в Иерусалиме.

Министр сказал, что решение будет принято в ходе селекторного совещания военно-политического кабинета и глав служб безопасности.

Эрдан сказал, что на протяжении всего кризиса Израиль консультировался с Иорданией и сообщал ей о планируемых шагах. Иорданцы первоначально не высказывались против установления металлоискателей на Храмовой горе. Когда они высказали свои возражения, металлоискатели уже были установлены.

Эрдан также указал на то, что против установления детекторов не высказался ни один руководитель служб безопасности, и что “никто не ожидал той реакции, которую мы видим сейчас”.
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