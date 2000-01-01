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Цахи Анегби: Металлоискатели останутся на Храмовой Горе 23.07 11:54   MIGnews.com

Цахи Анегби: Металлоискатели останутся на Храмовой Горе

Министр связи Цахи Анегби дал интервью радио Галей ЦАХАЛ.

Анегби прокомментировал ситуацию вокруг Храмовой Горы: “Металлоискатели на Храмовой Горе останутся, и убийцы не будут приказывать нам, как проверять убийц. У нас есть право решить, каким образом предотвратить убийства”.

Анегби напомнил о том, что Израиль - суверен во всем Иерусалиме, включая Храмовую Гору, и статус-кво вокруг Храмовой Горы был создан им в этом качестве. Этот статус-кво был нарушен убийством двух израильских полицейских девять дней назад, и Израиль имеет право принять любые меры для предотвращения подобных инцидентов.

На вопрос о том, что делать, если арабы откажутся проходить любые формы проверки и не будут заходить на Храмовую Гору, Анегби ответил: “Не хотят идти - пусть не идут. У меня с этим нет никаких проблем. Пусть расстилают свои коврики и молятся за стенами Старого Города”.
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