23.07 12:59 MIGnews.com

Арабская Лига: Израиль играет с огнем

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Арабская Лига издало предупреждение Израилю в связи с событиями вокруг Храмовой Горы.В нем говорится: “Израиль играет с огнем. Иерусалим - красная черта”. Арабская Лига проводит консультации с иорданским МИДом с целью выработки совместной политики противодействия израильским мерам на Храмовой Горе.Турецкий президент Тайеп Реджеп Эрдоган выступая перед журналистами в Дохе заявил: “Я сказал Израилю, что насилие должно прекратиться. Израиль должен действовать в соответствии с международными законами.Эрдоган потребовал немедленно убрать металлоискатели: “Необходимо немедленно убрать металлоискатели и другие средства проверок, и вернуться к существовавшему статус-кво. В такое время все обязаны воздерживаться от провокаций”.