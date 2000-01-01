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23.07 12:59   MIGnews.com

Арабская Лига: Израиль играет с огнем

Арабская Лига издало предупреждение Израилю в связи с событиями вокруг Храмовой Горы.

В нем говорится: “Израиль играет с огнем. Иерусалим - красная черта”. Арабская Лига проводит консультации с иорданским МИДом с целью выработки совместной политики противодействия израильским мерам на Храмовой Горе.

Турецкий президент Тайеп Реджеп Эрдоган выступая перед журналистами в Дохе заявил: “Я сказал Израилю, что насилие должно прекратиться. Израиль должен действовать в соответствии с международными законами.

Эрдоган потребовал немедленно убрать металлоискатели: “Необходимо немедленно убрать металлоискатели и другие средства проверок, и вернуться к существовавшему статус-кво. В такое время все обязаны воздерживаться от провокаций”.
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