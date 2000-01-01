23.07 13:43 MIGnews.com

Нетаниягу: В Халамиш атаковал зверь в человеческом обличье"

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Заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу на заседании правительства:"Члены правительства и я соболезнуем семье Соломон. Иосеф, Хая и Эльад убиты зверем в человеческом обличье, подстрекаемым ненавистью к евреям.Силы безопасности постоянно делают всё, что необходимо. Дом подлого террориста будет снесён в ближайшее время. Мы также действуем против источников подстрекательства к убийствам и прославления этих убийств.С началом беспорядков я провёл ряд встреч и совещаний по оценке ситуации с руководством и сотрудниками всех служб безопасности. Мы регулярно получаем от них сводки и практические рекомендации и принимаем соответствующие решения. Мы принимаем решения спокойно, твёрдо и ответственно, и продолжим делать это для поддержания безопасности.Сегодня, отмечая годовщину смерти Зеэва Жаботинского, одного из отцов сионизма, правительство примет важное решение по сохранению его наследия, одним из принципов которого является, как известно, «железная стена»".