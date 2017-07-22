Храмовая Гора: Пути назад нет

Цви Ихезкели, корреспондент 10-го канала израильского канала, специализирующийся на событиях в арабском мире, прокомментировал в интервью радио 103 FM происходящее в палестинской автономии в связи с последними событиями вокруг Храмовой Гору.
На вопрос о том, как следует относится к тому, что Махмуд Аббас объявил о “прекращении” сотрудничества с Израилем в области безопасности, Ихезкили напомнил, что Аббас в свое время называл подобное сотрудничество “священным” - не потому что она приводит к поимке террористов, но потому, что Израиль вычищает автономию от его, Абу Мазена врагов. Во время операции “Нерушимая Скала” ШАБАК нейтрализовал целую вооруженную бригаду из 90 человек, готовившую переворот в автономии. С точки зрения Ихезкеля, у Аббаса просто нет выбора - и он продолжит сотрудничество.
На вопрос о том, можно ли было управлять конфликтом, развернувшимся после теракта на Храмовой Горе по-другому, в более скрытой, и в то же время более “умной форме”, сотрудничая с региональными “умеренными” государствами, Ихезкили ответил: “Я верю в то, что можно было все организовать по-другому, и может быть, нужно было. Но, с другой стороны, я помню всю сагу о Тоннелях Стены Плача. Я видел это своими собственными глазами в сентябре 96-го. Тогда тоже говорили, что можно было сделать по-другому - всегда говорят так. Иногда это правильно, иногда - нет. В данном случае я просто не знаю. Посмотрите, кто со всем этим вылез, и кто это раздувает - Турция и Катар. Они ждали этого, они на это молились. Абу Мазен не хотел в это лезть. Но все кто это раздувает, действуют так, чтобы не было пути назад”.
Иехезкели указал на то, что реалии отличаются от того, что говорит пресса: “ То, о чем вы говорите, закулисный компромисс, был бы возможен, если бы на Храмовой Горе не действовало сразу несколько факторов. Но это не так. Иордания - слаба. Иордания - не хозяин в этом доме. Сильны Турция и Раед Салах (глава Северной Ветви Исламского Движения). И с ними нельзя договориться ни о чем. И я напоминаю о том, что теракт, совершенный неделю назад - это люди Раеда Салаха. И я думаю, что пространство для маневра после такого теракта - очень и очень ограниченное”.
Следует отметить, что лидер Исламского Движения во время пятничной молитвы у стен Старого Города провозгласил, что аль-Кудс станет столицей исламского государства. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Иерусалим будет столицей Исламского Халифата".
На вопрос о том, как Израиль должен действовать в долгосрочной перспективе, Ихезкиелנ ответил: ХАМАС видит реальность по другому - за пределами такого конкретного действия. как установление или снос металлоискателей. Зачем они похитили Гилада Шалита? - Чтобы выиграть время. Это - ключевое понятие - время и терпение. Терпение - это самый сильный элемент таких организаций, как ХАМАС и “Хизбалла”. Они противостоят нам на единственном фронте, на котором мы, в качестве западной и демократической страны слабы - на фронте времени. Наши лидеры работают под лупой общественного внимания - и мы не думаем в долгосрочной перспективе. Это - наша история. это то, в чем мы слабы. Вопрос вообще не в том, что мы делаем. Вопрос, как мы это делаем”.
Ихезкиль сказал: “Да , евреи много чего придумали. Они придумали кибер-войска, придумали дрон, который может читать номера автомобилей в Газе. Но еще Бен-Гурион сказал: евреи придумали все, за исключением одного - еврейского бедуина. Где он, этот еврейский бедуин, который может играть по их правилам? Мы чужды нашему собственному окружению, мы не понимаем правил игры здесь, мы не понимаем, что такое устрашение в здешних условиях. Я , с тех пор как начал учить арабский, с тех пор как я жил в Дженине и Шхеме, уже 24 года я в этом и понимаю , что мы ничего не понимаем. Большинство из нас не понимает. Мы не понимаем этого места. Мы здесь - как чужеродное тело, не понимаем их языка и их ментальности. И эти мы наносим вред и им и нам. Наносим вред тем, что мы не умеем принимать решения. История тут - Запад на Ближнем Востоке. Мы не живем в этом регионе. Возьмите этот ISIS. Их разгромили в Мосуле, их разгромили в Ракке. Но они, ХАМАС, "Братья-Мусульмане" не думают в краткосрочной перспективе, на два -три года. Они думают на 30-40 лет вперед. Посмотрите, где будет Европа, где будем мы через 30-40 лет Разгромленные , разбитые на части, они становятся еще более опасными”.