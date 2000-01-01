Атаковано посольство Израиля в Аммане

В Аммане подверглось нападению террористов здание израильской дипломатической миссии. В ходе атаки боевики пытались прорваться через кордон на территорию посольства, передает местное агентство Ammon.
В ходе происшествия завязалась перестрелка с охранниками, в ходе которой был убит один нападавший, а один из стражей получил ранение. Его госпитализировали. Ранения мужчины оцениваются как тяжелые.
В настоящий момент иорданские силы безопасности блокировали здание посольства. На место событий прибыл министр внутренних дел Хашимитского королевства Галеб аз-Зауби. По неподтвержденным данным, раненые имеются среди персонала на территории самой резиденции.
Газета "Аль-Гхад" пишет о 17-летнем арабском подростке, который проник на территорию дипмиссии и атаковал сотрудника ножом, после чего был убит.