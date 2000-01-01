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Террористы атаковали посольство Израиля в Аммане | Фото: Edgardo W. Olivera/Flickr23.07 22:19   MIGnews.com

Атаковано посольство Израиля в Аммане

В Аммане подверглось нападению террористов здание израильской дипломатической миссии. В ходе атаки боевики пытались прорваться через кордон на территорию посольства, передает местное агентство Ammon.

В ходе происшествия завязалась перестрелка с охранниками, в ходе которой был убит один нападавший, а один из стражей получил ранение. Его госпитализировали. Ранения мужчины оцениваются как тяжелые.

В настоящий момент иорданские силы безопасности блокировали здание посольства. На место событий прибыл министр внутренних дел Хашимитского королевства Галеб аз-Зауби. По неподтвержденным данным, раненые имеются среди персонала на территории самой резиденции.

Газета "Аль-Гхад" пишет о 17-летнем арабском подростке, который проник на территорию дипмиссии и атаковал сотрудника ножом, после чего был убит.
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