23.07 07:27 MIGnews.com

Мусульмане: мы не готовы ни к каким проверкам

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Попытки израильских властей остановить эскалацию кризиса вокруг Храмовой Горы путем замены металлоискателей на другие средства проверки безопасности не увенчались успехом.Металлоискатели были заменены на ограждения и длинные узкие “рукава” при проходе через которые посетители снимаются на специальные камеры и выявляют подозрительные личности, которые на выходе подвергаются личному досмотру.Новая система не предусматривает поголовной проверки. Специальные камеры могут идентифицировать ножи, огнестрельное оружие, гранаты и любые подозрительные предметы.Решение о новых мерах безопасности было принято минувшим вечером. Прибывшие сегодня утром к Храмовой Горе мусульмане отказались проходить проверку.Мусульмане и несколько шейхов, прибывшие утром к Львиным Воротам в Иерусалиме заявили: “Мы не согласимся на новые проверки. Наша борьба продлится часы напролет, на протяжении всего дня”.Один из шейхов заявил: “Новые меры - еще хуже детекторов, и мы - против любых проверок”.Махмуд, обитатель Восточного Иерусалима заявил: “Правительство и полиция издеваются над нами. Мы не согласимся на вход в аль-Аксу после проверок, мы не преступники, которых можно унижать. Готовьтесь к большому взрыву”.Другой мусульманин сказал: “Это правительство совсем нас не уважает, проверок не будет, и мы продолжим жертвовать нашими жизнями ради аль-Аксы”.