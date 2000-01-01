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Правительство обсудит меры безопасности на Храмовой Горе 23.07 08:22   MIGnews.com

Правительство обсудит меры безопасности на Храмовой Горе

Военно-политический кабинет правительства Израиля проведет сегодня, 23 июля, заседание посвященное мерам безопасности на Храмовой Горе в Иерусалиме и проблему металлоискателей и других средств проверки.

Координатор правительства на территориях генерал Поли Мордехай заявил в интервью БиБиСи и Al-Jazeera о том, что Израиль готов рассмотреть альтернативы металлоискателям в случае, если они гарантирует, что организация террористических атак с Храмовой Горы будет невозможной.
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