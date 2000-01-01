23.07 09:10 MIGnews.com

Атака в Халамиш: прошла вечность и я поняла что все кончено

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После счастливого ужина в шабат Михаль Саломон сидела в гостиной со своими детьми - в тот момент, когда она услышала крики на арабском и осознала, что происходит что-то ужасное. Она не думала дважды, схватив детей, она бросилась в спальню, на второй этаж.Михаль говорит: “Я услышала ужасные крики. Я держала дверь, вложив в это все свои силы, потому что в двери не было замка. Я потеряла чувство времени. Я позвонила в полицию, рассказала им об инциденте и о том, что вокруг меня - дети”.Михаль и ее муж Элад прибыли в Халамиш на счастливый ужин - только за неделю до этого у Товы и Йосефа, родителей мужа Михаль, родился еще один внук.После ужина Михаль с детьми пошла в гостиную, а вся семья осталась в кухне. Михаль говорит: “Я увидела в окне профиль человека. Он, наверное, увидел их в окно, и пошел прямо к ним. Меня он не видел. Я сразу поняла, что что-то не то. Я схватила троих детей, и сразу бросилась наверх, в спальню, где спали близнецы”.Михаль спаслась в спальне со своими детьми - в возрасте 5, 9 и 11 лет, двумя годовалыми близнецами. Михаль говорит: “После ужасающих криков, после того, как прошла целая вечность, я осознала, что все кончено”.В результате атаки убиты муж Михаль, Элад, его отец Йосеф, и тетя, Хайя. Эладу через два месяца должно было исполниться 36 лет. Супруги жили в поселении Элад, и Элад Саломон работал там компьютерным техником.