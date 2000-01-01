23.07 09:52 MIGnews.com

Раввин Йосеф: надо было убить террориста в Халамиш

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Раввин Йосеф: надо было убить террориста в ХаламишГлавный сефардский раввин Израиля прокомментировал тот факт, что террорист в Халамиш выжил после атаки.Раввин Йосеф сказал: “Каждый араб, пришедший с целью убивать должен быть убит. Зря не убили этого террориста. Террорист, пришедший убивать не должен вернуться живым. Он должен знать, что если идет убивать евреев - он сам будет убит”.Ранее раввин Йосеф напомнил о еврейском завете: “Убей того, кто пришел убить тебя”.