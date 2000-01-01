Раввин Йосеф: надо было убить террориста в Халамиш
Раввин Йосеф: надо было убить террориста в Халамиш
Главный сефардский раввин Израиля прокомментировал тот факт, что террорист в Халамиш выжил после атаки.
Раввин Йосеф сказал: “Каждый араб, пришедший с целью убивать должен быть убит. Зря не убили этого террориста. Террорист, пришедший убивать не должен вернуться живым. Он должен знать, что если идет убивать евреев - он сам будет убит”.
Ранее раввин Йосеф напомнил о еврейском завете: “Убей того, кто пришел убить тебя”.